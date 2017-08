Délit de fuite mortel en Gaspésie

Une femme de 62 ans, originaire de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, est morte après avoir été happée sur la route 132, dimanche soir.

Les policiers ont reçu l’appel vers 21h30 hier soir. À leur arrivée, la dame était dans un état critique et son décès a malheureusement été constaté à l’hôpital. L’automobiliste qui serait responsable de l’accident, une jeune femme de 25 ans, a fui les lieux, mais a rapidement été localisée comme nous le dit ce porte-parole de la Sûreté du Québec.

«Un enquêteur en collision a été mandaté pour faire la lumière sur les circonstances et on avait aussi des enquêteurs. Suite à ça, la conductrice du véhicule, qui aurait pris la fuite au moment de la collision, a été localisée. Ce matin elle était rencontrée par les enquêteurs et possiblement qu'elle pourrait faire face à des accusations de délit de fuite causant la mort, aujourd'hui au palais de justice de Percé», explique Jean Tremblay.