Des emplois grâce au nouveau Réseau de transport métropolitain

La création d'une nouvelle agence de transport dans la région de Montréal a forcé la création de dizaines d’emplois.

Depuis le 1er juin, quelque 70 postes ont été ouverts au sein du nouveau Réseau de transport métropolitain (RTM) qui opère notamment le réseau de train de banlieue et des autobus des couronnes nord et sud de Montréal.

Parmi ceux-ci, 26 nouveaux postes sont issus des nouvelles réalités opérationnelles du RTM. «Avant, avec l’AMT, on avait seulement des trains. Maintenant, on a des autobus également, ça crée de nouvelles fonctions», a expliqué Caroline Julie Fortin, porte-parole du RTM.

Plusieurs postes ont été pourvus par des employés de l’ancienne Agence métropolitaine de transport (AMT) et des différents Conseils intermunicipaux de transport (CIT) de la région de Montréal. «Tous les postes étaient affichés préalablement à l’interne, et certains ont permis de régulariser les postes qui n’étaient pas permanents», a précisé Mme Fortin.

Sans toutefois donner plus de détail, la porte-parole a souligné que de nouvelles ouvertures pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines.

Le 1er juin dernier, l’AMT s’est dissoute en deux entités: le RTM et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). La première assure la gestion du réseau de train de banlieue et des autobus des villes au nord et au sud de Montréal, alors que l’ARTM s’occupe de la planification et du financement du transport collectif du Grand Montréal.