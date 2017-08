Des locataires exaspérés par des travaux interminables

Des locataires de la rue Françoise-Garnier, dans le secteur Beauport, sont exaspérés des travaux de construction sur leur bloc appartement.

«C'est un été médiocre. On ne peut profiter de rien, c'est un calvaire», s'est exprimé Simon Drouin, locataire du 254 rue Françoise-Garnier.

Le père de famille, qui paie plus de 1000 dollars par mois pour son logement, ne peut que constater l'état des lieux: de la machinerie lourde sur le terrain, des matériaux de construction, et beaucoup de poussière.

Les bouches d'égout, sans grille, ont plutôt été recouvertes de feuilles de bois. «Ce n'est vraiment pas sécuritaire, n'importe qui pourrait tomber dans le trou», s'est désolé Monsieur Drouin.

TVA Nouvelles s'étaient rendu sur les lieux, le 12 juillet dernier.

Groleau Développements, qui gère les travaux et la location de l'immeuble, avait affirmé qu’ils seraient terminés pour le 1er août. Pourtant, rien ne semble avoir changé.

Un second locataire a même eu une infiltration d'eau la fin de semaine dernière et nous a fait parvenir une vidéo via le Facebook de TVA Nouvelles.

À bout de nerfs, les locataires se sont adressés à la Ville de Québec, et comptent aussi faire une plainte à la Régie du logement.

Il a été impossible de s'entretenir avec Groleau développement lundi.