Donald Trump diffuse ses «vraies nouvelles»

Le président américain Donald Trump a lancé la semaine dernière sa propre émission d’information pour contrer les «fausses nouvelles» transmises par les médias traditionnels. La commentatrice Kayleign McEnany, une ancienne de la chaîne d’information CNN, a reçu le mandat de piloter ce bulletin.

Dans son bulletin le plus récent, Mme McEnany a vanté les exploits du président en matière d’immigration et de création d’emplois. En un peu plus de 24 heures, la vidéo a été partagée à plus de 8000 reprises et a été regardée plus d’un million de fois. Près de 7000 commentaires ont été écrits, en grande majorité par des partisans du président.

Cette courte capsule d’information enregistrée dans la Trump Tower de New York est diffusée sur la page Facebook officielle de Donald Trump, ainsi que sur son compte YouTube.

«Vous voulez savoir ce que le président Trump a fait cette semaine ? Voyez les VRAIES nouvelles !», peut-on lire au-dessus de l’émission diffusée le 30 juillet.

Le président a également engagé sa belle-fille Lara Trump pour présenter ces bulletins de nouvelles.