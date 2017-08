Escorte policière pour une transplantation qui lui sauve la vie

Une résidente de Long Island a décidé de faire appel aux services policiers afin de se rendre dans un hôpital de Manhattan pour y recevoir une transplantation d’urgence.

Dana Sepulveda avait 90 minutes pour effectuer le trajet pendant l’heure de pointe matinale de New York. Sachant très bien qu’il était impossible de le faire, elle s’est rendue au poste de police le plus proche pour faire une demande particulière.

«Nous n’avons jamais vu ça», explique l’officier Greg Millwater en entrevue à CNN. Millwater et deux collègues savaient qu’il fallait agir.

Le policier Michael Passarelli a escorté la mère de deux enfants vers un hélicoptère de la police. Les agents Millwater et Thomas Fabian l’attendaient pour faire le trajet.

«Il y avait un problème. L’aérogare ouvre ses portes à 8h du matin et il était 6h. J’ai appelé l’aviation de New York pour leur expliquer la situation et pour avoir une escorte dans les rues de Manhattan», se souvient l’agent Fabian.

En 15 minutes, Mme Sepulveda a traversé Long Island jusqu’au quartier East Side où une autopatrouille l’attendait pour se rendre à l’hôpital du mont Sinaï.

«Je me suis mis dans les souliers de son conjoint», mentionne Millwater à CNN. «J’ai une femme et deux enfants», poursuit-il.

«Lorsque vous faites face à ce type d’urgence, on peut voir tout le travail fait à l’entraînement. Aujourd’hui, ils ont élevé leur niveau d’un cran», a expliqué le commissaire de la police du comté de Nassau Patrick Ryder.

Les trois officiers ont été honorés lundi lors d’une cérémonie.

«Je ne sais pas comment les remercier. Mes enfants vont connaître toute l’histoire», a confié Mme Sepulveda.