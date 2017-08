Fierté Montréal fête en grand cette année

Fierté Montréal s’annonce plus grand que jamais cet été avec 11 jours de festivités et la venue d’artistes et intervenants du milieu de partout au Canada.

La vedette pop canadienne Nelly Furtado sera la tête d’affiche de cette édition commençant ce jeudi avec un spectacle organisé le 18 août prochain au parc des Faubourgs.

Le festival célébrant les communautés LGBTQ accueillera entre autres les artistes Gregory Charles, Marie-Mai, Radio Radio, Yann Perreau et Mara Tremblay. Des activités sportives, des conférences et l’iconique défilé sont aussi au menu.

Pour le fondateur de Fierté Montréal, Éric Pineault, l’ampleur de cette édition est une bonne opportunité pour donner plus d’espace à certaines réalités souvent ignorées.

«Les personnes trans, les personnes racisées, c’est très important d’en parler, parce que quand le racisme et le sexisme n’existeront plus, je pense qu’il y a une bonne partie de nos luttes qui disparaîtront aussi», a expliqué M. Pineault.

Zachary-David Dufour, l’un des ambassadeurs de l’événement, lui aussi croit qu’il est important de faire une place à ces communautés.

«Quand moi j’ai fait ma transition, il n’y avait pas beaucoup de place pour la communauté [trans], a expliqué M. Dufour. On était un peu effacé, un peu mis de côté.»

Le jeune homme transgenre connu pour sa participation à la série documentaire «Je Suis Trans» diffusée sur la chaîne Moi & cie souligne qu’il profitera de sa plateforme pour donner «un petit coup de pouce» à la communauté.

La diversité sous toutes ses couleurs

Pour Moe Hamandi, l’organisateur et l’un des artistes du spectacle Ethnie-cité, l’évènement existe pour exposer la diversité, non seulement sexuelle et de genre de la métropole, mais aussi culturel et ethnique.

«Quand je suis arrivé à Montréal [du Liban], j’ai été fasciné par la diversité de la ville et de ses gens, a expliqué M. Hamandi. La diversité de toute sorte, c’est ça Montréal, c’est ça le Canada et c’est ça que je veux montrer dans le spectacle.»

Son spectacle présentera le côté multiculturel de la métropole et du pays avec près de 70 artistes qui réaliseront des numéros en lien à leur pays d’origine.