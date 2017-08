L’auteur d’une tentative de meurtre recherché

Trois semaines après une violente tentative de meurtre dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal, les policiers mettent les bouchées doubles afin de retrouver l’individu à l’origine de ce crime.

Dès 7 h, les agents ont établi un poste de commandement à l’angle des rues Linton et Decelles, à l’endroit même où l’attaque a été commise le 16 juillet dernier, vers 4 h 52.

«Les policiers sont ici pour chercher des informations, a déclaré le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Benoit Boisselle. Le moindre détail va être très important pour poursuivre l'enquête. Les enquêteurs ont vraiment besoin de l'aide du public présentement.»

Les policiers ont notamment arpenté le secteur afin de récolter des indices qui pourraient les mener à l’arrestation de l’homme dans la trentaine qui a ouvert le feu sur un homme de 32 ans. La victime, qui a subi d’importantes blessures, conservera des séquelles de cette agression.

Le suspect recherché parle français, mesure 1,75 m (5 pi 9) et il pèse environ 77 kg (170 lb). Il aurait des dreadlocks et le bout de ses cheveux serait de couleur or.

«Lors de l’événement, il portait une chemise propre ajustée avec un t-shirt blanc à col rond en dessous. Il portait aussi des pantalons noirs de marque Dickies. Il se déplacerait dans un véhicule bleu, de type à hayon ou multisegment, avec des pneus sur jantes noires», a précisé le SPVM par communiqué.

Craintes dans le quartier

Depuis cet événement, survenu le mois dernier, des résidents du secteur disent vivre dans la crainte.

«Dans le temps, on disait que c'était un quartier chaud, mais là, ça s'est amélioré, dit un citoyen. Ça fait peur de savoir qu'à moins de 100 mètres de chez vous, quelqu'un a été tiré.»

«Ce qui est sûr, c'est que ce n'est vraiment pas rassurant, surtout si proche, ajoute un autre. Moi, j'habite juste à côté, là, et du coup, ce n'est pas une très, très bonne nouvelle.»

D’autres croient toutefois qu’il pourrait s’agir d’un incident isolé

«Les gens qui ne sont pas dans ce business-là ne risquent rien, soutient un voisin. C'est des règlements de comptes entre gens qui font partie du business.»

Quiconque détient des informations sur le suspect ou sur cette attaque peut communiquer avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133 ou en composant le 911.