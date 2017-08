Le fils d’un proche d’El Chapo plaide non coupable aux États-Unis

Le fils d'un responsable du cartel de drogue mexicain de Sinaloa a été formellement inculpé lundi, dans un tribunal fédéral de San Diego, d'entente pour importer et distribuer des stupéfiants aux États-Unis.

Damaso Lopez Serrano, qui s'était rendu aux autorités américaines il y a deux semaines juste après avoir passé la frontière au sud de la Californie (sud-ouest des États-Unis), a plaidé non coupable de «conspiration pour importer et distribuer aux États-Unis des méthamphétamines, de la cocaïne et de l'héroïne», d'après des documents de justice.

Il reste en détention. Son avocat Michael Littman a dit à l'AFP lundi ne pas savoir où il est incarcéré actuellement, car les autorités «le déplacent beaucoup». La prochaine audience au tribunal aura lieu le 2 novembre.

«À un moment où plus d'Américains que jamais meurent d'overdose, le département de la Justice (DoJ) s'est donné comme priorité de cibler les dirigeants de cartels mexicains responsables des dangereuses drogues qui empoisonnent nos familles», a déclaré lundi le ministre de la Justice Jeff Sessions, dans un communiqué.

M. Lopez Serrano est considéré comme «le plus haut gradé dirigeant d'un cartel mexicain à se rendre aux États-Unis, précise le communiqué.

Damaso Lopez Serrano, 29 ans et surnommé «Mini Lic», est le fils de Damaso Lopez Nunez, ou «El Licenciado», ancien bras droit du baron de la drogue Joaquin «El Chapo» Guzman, et qui l'a aidé à deux reprises à s'évader de prison.

Cet ancien fonctionnaire, qui connaît parfaitement les affaires du cartel et ambitionnait de prendre la suite d'El Chapo à la tête du Sinaloa, a été arrêté début mai à Mexico, mais son groupe semble toujours actif. Le gouvernement américain a également demandé son extradition.

Le communiqué note que l'inculpation de M. Lopez Serrano marque «la conclusion d'une enquête de cinq ans, l'opération Narco Polo, qui au total s'est traduite par des accusations contre 125 personnes et a eu un fort impact sur les activités mondiales du cartel de Sinaloa».

«El Chapo», actuellement détenu à New York, a été extradé en janvier aux États-Unis, où il doit être jugé en avril prochain pour trafic de drogue.