Le plus gros parc gonflable au Québec est à la plage d’Oka

Le parc national d’Oka a une nouveauté pour vous et vos enfants: Aquazilla, un parcours aquatique gonflable installé sur l’eau.

Ce module géant se décrit comme le plus gros parc gonflable au Québec.

Il est fait de 41 modules de jeux comprenant des glissoires, des passerelles et des plateformes.

COURTOISIE

L’activité est réservée aux personnes de 6 ans et plus (1,10 m minimum) qui savent nager.

Le prix est de 12 $ pour une heure pour les enfants de 6 à 13 ans et de 15 $ pour les «adultes» de 14 ans et plus, frais de stationnement et d’accès au parc national en sus. Pour en savoir plus, consultez le site suivant: www.sepaq.com/pq/oka.

Aquazilla est aussi présent au parc Jean-Drapeau, à Montréal (www.parcjeandrapeau.com).