Près de 2400 demandeurs d’asile hébergés à Montréal

Tout près de 2400 demandeurs d’asile sont actuellement répartis dans différents points d’hébergement temporaire à Montréal, a indiqué le gouvernement dans une mise à jour de la situation lundi.

Selon le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 2388 immigrants se trouvent à Montréal, dont environ 700 au Stade olympique, transformé en centre d’accueil la semaine dernière. Quelque 300 demandeurs d’asile étaient aussi attendus dans l’ancien édifice des Sœurs de la Providence d'Ahuntsic-Cartierville, dimanche.

Cette vague d’immigration est, avant tout, due à l’arrivée massive d'immigrants haïtiens en provenance des États-Unis qui traversent illégalement la frontière, puisqu’ils craignent que leur permis de résidence temporaire ne soit pas renouvelé d'ici 2018. Environ 60 000 personnes seraient concernées chez nos voisins du sud.

Dans un communiqué, la ministre de l’Immigration, Kathleen Weil, a indiqué que le gouvernement est entré en contact avec des organismes pour accélérer l’accès à des logements permanents pour les immigrants.

La ministre Weil a aussi souligné qu’Ottawa s’est engagé à mieux répartir les immigrants entre les provinces, en fonction de l’endroit où ils ont l’intention de déposer une demande d’asile.

«Le Québec détient une expérience solide en matière d'accueil et d'accompagnement et, grâce à la collaboration entre tous les acteurs impliqués, nous sommes en mesure de faire face à cette situation humanitaire de manière responsable et efficace», a assuré la ministre.