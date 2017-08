Refusée d'un événement, elle poursuit le Club canin canadien

Après s’être fait demander de «décrisser» d’un événement canin auquel elle avait inscrit quatre de ses chiens, une éleveuse de malamutes poursuit le Club canin canadien ainsi que la présidente de la section Québec et son conjoint pour la somme de 10 000 $.

Selon la demande introductive d’instance déposée en cour du Québec, les événements au cœur de l’histoire se seraient produits en août 2016 à la Base de plein air de Sainte-Foy, dans le cadre d’une exposition canine.

Après avoir inscrit trois chiens et un chiot, qui devaient se produire les 6 et 7 août, la dame et une amie se sont présentées près de la clôture d’entrée de l’exposition une vingtaine de minutes avant l’événement puisqu’elle espérait pouvoir «déposer son matériel et ses chiens» qui sont «massifs».

«C’est alors qu’un homme de forte stature, vraisemblablement préposé au stationnement, a dit à la demanderesse qu’elle n’avait pas accès à cet endroit», est-il écrit dans le document de cour.

Le conjoint de la présidente, section Québec, serait alors arrivé et aurait intimé à la dame de déplacer son véhicule, ajoutant «je te reconnais toi, t’es la même p’tite crisse qu’il y a trois ans, décrisse d’icitte».

Ces paroles, dites à haute voix devant témoins, auraient causé un préjudice à l’éleveuse, qui s’est finalement fait «ordonner de quitter les lieux sur-le-champ» par la présidente de la section Québec.