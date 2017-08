Taux d’occupation normal dans les salles d’opération du Bas-Saint-Laurent

Les blocs opératoires en région sont souvent moins achalandés qu'ailleurs en province. Leur mission est aussi bien différente en région éloignée que dans les grands centres.

Les hôpitaux de Rimouski et de Rivière-du-Loup ont un taux d'occupation qui avoisine la cible de 85% visée par plusieurs centres hospitaliers québécois. Les autres hôpitaux au Bas-Saint-Laurent voient leurs salles d'opération occupées à 66% et moins.

Ces plus petits blocs opératoires ont avant tout comme mission d'offrir des soins de proximité pour les urgences.

«Dans ces blocs-là, pour Kamouraska, Témiscouata, Amqui et Matane, on a des bassins de population qui sont plus faibles. La demande chirurgicale est présente, mais on ne se mettra pas non plus à opérer des gens pour rien. Il faut savoir qu'actuellement, dans tout le Bas-Saint-Laurent au grand complet, il y a moins de 100 personnes qui sont en attente d'une chirurgie depuis plus de six mois», a estimé le directeur des services professionnels au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Dr Jean-Christophe Carvalho.

Le député de Matane-Matapédia voit dans ces chiffres une opportunité de bonifier l'offre de chirurgies offertes.

«On a deux hôpitaux à part entière à Matane et Amqui. On doit faire un maximum d'opérations sur place. Puis, s'il y a encore de la disponibilité au bloc opératoire, bien qu'on complète et qu'on fasse en sorte que les gens aient moins à se rendre à Rimouski», a avancé Pascal Bérubé.

Pour l'hôpital régional de Rimouski, le CISSS du Bas-Saint-Laurent se dit satisfait de la hausse du taux d’occupation au cours des cinq dernières années. Les travaux de rénovation du bloc opératoire prévus dans les prochaines années vont permettre d'améliorer son rendement.

«Ces travaux-là vont permettre justement une meilleure fluidité au niveau de la clientèle et devrait nous permettre d'améliorer la performance au niveau des heures présences usagers», a souligné Dr Carvalho.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent travaille actuellement sur différentes stratégies afin de mieux occuper l'ensemble du territoire en termes de services opératoires. Une analyse du panier de services de chaque hôpital pourrait être effectuée.