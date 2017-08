Trois personnes reçoivent des amendes totalisant 442 000 $

Trois personnes ont récemment été reconnues coupables d'infractions liées à la contrebande de tabac et devront payer des amendes totalisant quelque 442 000 $, a annoncé Revenu Québec, lundi.

Douglas Perrier, de Saint-Louis-de-Gonzague, en Montérégie, devra payer 130 000 $ après une saisie de 1205 kilos de tabac en 2015. Également, Thomas Terrence et Tricia Lynne O'Shaughnessy, respectivement de Hogansburg, dans l’État de New York, et de Cornwall, en Ontario, ont chacun reçu une amende de 155 455 $ relativement à une saisie de 1423 kilos de tabac, effectuée en 2012.

«Ces personnes se sont notamment vu reprocher d'avoir vendu, livré ou eu en leur possession du tabac destiné à la vente au détail au Québec et dont le paquet n'était pas identifié conformément à la Loi concernant l'impôt sur le tabac», a expliqué Revenu Québec, par communiqué, lundi.

De plus, les contrevenants n’étaient pas inscrits aux fichiers de Revenus Québec et n’étaient pas titulaires des permis nécessaires pour exercer des activités commerciales liées aux produits du tabac.

«Revenu Québec tient à informer les personnes exerçant des activités commerciales liées aux produits du tabac qu'elles doivent être titulaires des permis exigés par la Loi pour manufacturer, importer, transporter, entreposer ou vendre en gros des produits du tabac», a précisé l’organisme dans son communiqué.