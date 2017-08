Un assistant virtuel pour aider les futurs immigrants

Le cabinet d’avocats montréalais EXEO, spécialisé en immigration et en mobilité internationale, a lancé un assistant virtuel gratuit et alimenté par l’intelligence artificielle pour aider les personnes qui immigrent au Canada.

L’assistant virtuel appelé IVA (Immigration Virtual Assistant), est le nouveau guide pour les premières étapes d’immigration.

En lançant IVA, le cabinet EXEO a souhaité démocratiser l'accès à cette information, en plus d'accélérer et de faciliter le processus de recherche et de traitement des demandes d'immigration.

«Le processus d'immigration est fastidieux et diffère selon chaque pays d'origine. Nous voulions mettre notre expertise au service des gens qui souhaitent s'installer, travailler ou étudier au Canada, en leur offrant une solution qui puisse faciliter les premières étapes de leurs démarches», explique Me Marc-André Séguin, co-fondateur de IVA.

Disponible sur l’application Facebook Messenger, l’outil permet de répondre à une variété de questions regroupées dans plus de 25 catégories de programmes d'immigration permanente et temporaire. Le contenu est suivi par des avocats et recherchistes qui suivent les changements dans la réglementation canadienne.

Cette initiative, véritable innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle, est le résultat de plus de 1000 heures de recherche et de programmation, et du travail d'une équipe regroupant des avocats, recherchistes, rédacteurs, programmeurs, graphistes, spécialistes en intelligence artificielle et designers web.

L’outil n’est actuellement disponible qu’en anglais. La version en français sera accessible dès le 8 août. D’autres langues seront ajoutées au cours des prochains mois.