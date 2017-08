Un enfant miraculé après une chute de trois étages

Un père de famille de Québec estime que c’est par miracle que son garçon de six ans est sorti indemne d’une chute de trois étages.

«Je remercie Dieu d’avoir sauvé la vie de mon enfant. C’est un miracle», affirme Romaric Yankimadji, chez qui un drame aurait pu se jouer, samedi après-midi.

L’homme arrivé de République centrafricaine il y a deux ans raconte n’avoir rien vu ni entendu quand son petit Didier, six ans, est tombé du troisième étage de leur immeuble à logements, à partir de la fenêtre de la chambre d’un des garçons.

«Ils jouaient ensemble dans la chambre. J’étais dans le salon avec ma fille de deux ans, explique M. Yankimadji. J’aurais entendu s’ils s’étaient chicanés, mais rien», indique le locataire de la rue Désilets, à Limoilou.

Les policiers venus cogner à sa porte après qu’une passante eut alerté le 9-1-1 lui ont appris que son plus jeune garçon avait fait une chute d’une quinzaine de mètres, dit-il.

Pas de pleurs

«Je suis sorti en hâte de l’appartement pieds nus pour aller vérifier ce qui se passait. Il était couché par terre, il ne criait pas, ne pleurait pas. J’ai vu qu’il était hors de danger», poursuit le père de trois enfants.

Selon ce dernier — qui a récolté les versions de ses enfants après coup —, les deux frères jouaient à «cache-cache» quand l’accident est arrivé. Le plus jeune aurait lui-même escaladé la fenêtre — qui était ouverte — pour finalement tomber une quinzaine de mètres plus bas, avance-t-il.

«Le plus vieux n’est pas venu me voir pour me le dire. Avec la distance que son frère venait de tomber (sic), c’était la panique pour lui. Il est allé se coucher dans son lit», affirme M. Yankimadji.

Aucune blessure

Heureusement, le gamin de six ans est «bien» tombé.

Après l’avoir soumis à une batterie de tests à l’hôpital, les médecins ont confirmé à la petite famille que Didier s’en était sorti complètement indemne.

D’ailleurs, lors du passage du Journal chez les Yankimadji hier midi, le garçon sautait partout. Les seules traces de l’accident qu’il portait étaient son bracelet d’hôpital et un petit pansement sur le bras.

«Il n’y a aucune trace de blessures, aucune, qu’ils m’ont dit, se réjouit le père. C’est un miracle. Il est tombé sur le dos. Si ça avait été la tête, ça aurait été plus difficile», a-t-il laissé tomber, remerciant la passante qui a appelé les secours dès qu’elle a aperçu l’enfant au sol.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a ouvert une enquête à la suite des événements. Samedi, il évoquait la possibilité que la petite victime ait été poussée par son frère.