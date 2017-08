Un quinquagénaire manque à l’appel à Longueuil

La police de Longueuil demande l’aide du public afin de retrouver un quinquagénaire porté disparu à Longueuil.

Daniel Rideout, 56 ans, a été aperçu samedi dernier vers 11h et n’a pas été revu depuis.

M. Rideout mesure 1 m 63 (5 pi 9 po) et pèse environ 68 kg (150 lb). Il a les yeux bleus et les cheveux gris et bruns courts. Au moment de sa disparition, il arborait une moustache et portait des jeans bleus, un gilet blanc à manches courtes et des souliers rouge et gris.

Selon les autorités, «la santé et la sécurité de l’homme pourraient être compromises».

Les policiers ont également précisé qu’«il pourrait se trouver dans un endroit boisé, un parc ou un plan d’eau de la Rive-Sud de Montréal».

Quiconque croit apercevoir M. Rideout doit contacter le 9-1-1 immédiatement.