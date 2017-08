Une vidéo sur Facebook leur coûte 1825 $

Deux hommes du Nord-du-Québec qui avaient pourchassé une femelle orignal possiblement gestante ont été condamnés à 1825 $ d’amende chacun pour avoir pourchassé illégalement un gros gibier.

La vidéo dans laquelle on pouvait voir David Coulombe et Alexandre Ouellet-Gauthier harceler l'orignal était devenue virale en mai 2015 après avoir été diffusée d’abord sur Facebook et par la suite sur le site du Journal de Montréal. Elle avait soulevé l’indignation de nombreux internautes.

On y voyait les deux individus en train de pourchasser l'animal alors qu’ils étaient à bord d'un véhicule tout-terrain dans un sentier près de Lebel-sur-Quévillon, dans le Nord-du-Québec.

Après avoir été reconnus coupables de leur méfait, les deux individus ont été condamnés à 1825 $ d’amende, en plus de perdre leur certificat de chasseur.

Plaisir

Pendant plusieurs secondes, la bête apeurée tentait désespérément de semer les deux hommes. Le conducteur du véhicule semblait alors prendre un malin plaisir à suivre l’animal, allant même jusqu’à crier: «Arrête de me tirer de la garnotte, ma grosse vache».

À la fin de la vidéo, l’orignal s’est dirigé vers la forêt alors qu’un des deux poursuivants criait: «Oh yeah, Oh yeah».

Gros stress

Selon le ministère de la Faune, poursuivre ainsi un orignal peut compromettre la survie de la bête puisqu’il s’agit d’un stress cardiaque et physique énorme pour elle. Des orignaux ont déjà été retrouvés morts dans des pistes de motoneige ou de VTT après avoir été poursuivis.

«La vidéo avait soulevé beaucoup d’indignation. On n’avait jamais vu ça au Ministère. On avait reçu de nombreuses plaintes», a fait savoir le ministère de la Faune.

Lorsqu’on aperçoit un orignal dans un sentier, la bonne pratique est de s’immobiliser immédiatement et d’attendre que l’animal s'éloigne tranquillement de lui-même.