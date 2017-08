3,45 M$ pour des bancs de granite: Projet Montréal dénonce

Projet Montréal dénonce la somme de 3,45 millions $ dépensée pour l’installation de 27 bancs de granite sur le mont Royal et croit que le montant aurait pu notamment être investi pour lutter contre l’agrile du frêne.

«Ce qui m’intéresse, c’est comment on dépense le portefeuille des Montréalais. Dans ce cas-ci, sachant qu’on est en train de perdre des arbres sur le mont Royal, on a fait de mauvais choix, on est déconnectés de la réalité des Montréalais», a déploré Valérie Plante, chef de Projet Montréal.

L’aménagement fait partie d’un plus large projet du 375e anniversaire de Montréal au coût de 8 millions $, qui comprend également des panneaux d’interprétation.

«Quand on entend l’administration qui dit qu’elle fait des projets pour mettre Montréal sur la map, les gens ne viennent pas à Montréal pour regarder des souches de granite, ils viennent pour aller sur la montagne. Il ne faut pas qu’elle soit dégarnie. C’est là que l’argent devrait aller», a ajouté Mme Plante.

Argent gaspillé

«C’est de l’argent pas mal gaspillé, a quant à elle qualifié Jeannyne Désirée, une citoyenne rencontrée près des bancs de granite au coin des rues des Pins et du Parc. Ce n’est pas utilisable et il y a tellement d’autres choses qui ont besoin d’argent à Montréal, comme les parcs ou les mobiliers pour enfants.»

«Je n’aurais pas pensé m’y asseoir, a affirmé Albano Eugenio. C’est une perte d’argent, certainement. Ils auraient dû mettre l’argent dans de vrais bancs.»

Démagogie

Pour Réal Ménard, responsable des grands parcs au comité exécutif, cette vision de Projet Montréal est «de la pure démagogie». Il fait valoir que Montréal a investi 24 millions $ depuis 2012 pour la protection des arbres contre l’agrile du frêne.

«On peut mettre en valeur le mont Royal et s’attaquer à l’agrile du frêne. C’est complètement immature, irresponsable et démagogue de mettre en parallèle ces deux dossiers», a regretté l’élu.

Il rappelle que le projet comprend également la mise en valeur du chemin de la Côte-des-Neiges, l’installation de mobiliers et de cartes 3D.

«C’est sûr que c’est de l’argent qu’on peut mettre ailleurs, mais on peut aussi dire ça pour tous les projets de pistes cyclables ou les projets au Biodôme, par exemple. Nous avons décidé de faire de projet de 8,2 millions $ pour mettre en valeur le mont Royal», a ajouté M. Ménard.

Valérie Plante promet quant à elle de planter 30 000 arbres sur 10 ans sur le mont Royal, si elle devient mairesse de Montréal. Cette décision coûterait au total 30 millions $, soit 3 millions $ par année.