À quels endroits êtes-vous sous surveillance?

Une carte aspire à vous permettre de savoir à quel moment vous êtes sous observation dans toutes les villes du monde.

Le projet, baptisé «Surveillance under surveillance» (Surveillance sous surveillance), se propose de vous dévoiler où des caméras de surveillance sont installées. Dans certains cas, si l’information est disponible, on peut également connaître le type de caméra et la zone qu’elle embrasse.

Un code de couleurs permet également de savoir si elle surveille un espace privé ou public, intérieur ou extérieur.

Il s’agit d’un contenu participatif alimenté par les internautes eux-mêmes. Les données sont mises à jour à toutes les heures.

Pour le moment, plus de 50 000 caméras de surveillance sont recensées sur le site web. Mais du contenu est ajouté de jour en jour.

Les données sont davantage compilées en Europe, comme le laissent croire celles qui concernent le Québec. Par exemple, on en compterait une dizaine dans la région montréalaise, un chiffre assurément en-dessous de la réalité.