Cynthia Nixon attirée par la politique

Cynthia Nixon a avoué qu’elle avait déjà pensé faire carrière en politique, mais elle n’a rien dit de la rumeur qui l’entoure actuellement et selon laquelle elle pourrait se présenter au poste de gouverneur de New York.

La semaine dernière, le Wall Street Journal annonçait que la comédienne de Sex and the City pourrait se présenter pour remplacer le gouverneur Démocrate Andrew Cuomo, en poste depuis 2011, l’année prochaine.

Mais à l’occasion de la projection new-yorkaise de son dernier film, The Only Living Boy in New York, qui se déroulait lundi, elle est restée muette à ce sujet.

«Je ne peux pas vraiment en parler, a-t-elle confié sur le tapis rouge aux journalistes qui lui demandaient si elle avait déjà pensé faire carrière en politique, d’après Reuters. Des gens m’en ont parlé. On m’a déjà parlé. Donc, oui.»

Si elle n’a rien dit du poste qu’elle est supposée viser aujourd’hui, elle a tout de même évoqué New York et pourquoi, à son sens, il s’agissait du cadre idéal pou son dernier film.

«New York existe aux yeux des gens du monde entier, qu’ils y soient venus ou pas, a-t-elle expliqué. Et ils ont l’impression d’en posséder un morceau.»

Si elle se présentait aux élections, la comédienne, qui a déjà interprété deux Premières Dames – Nancy Reagan et Eleanor Roosevelt – devra affronter deux autres candidats Démocrates : Stephanie Miner, la maire de Syracuse, et l’ancien sénateur Terry Gipson.

Cynthia Nixon est une activiste de longue date, notamment sur la question de l’éducation, et elle s’est déjà exprimée contre Andrew Cuomo à de nombreuses reprises.

«En gros, le gouverneur Cuomo dupe les enfants de l’État de New York. Il n’est pas contre les écoles publiques, mais il n’aime pas les financer», avait déjà déclaré Cynthia Nixon sur le plateau de The View.