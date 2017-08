Des immigrants français forcés de quitter le Québec

Un couple de Français bien établi du côté de Shawinigan, en Mauricie, vient d’apprendre qu’il doit quitter le Québec.

Cela fait des mois que ces Français sont en démarche pour devenir résidents permanents au Québec. Pour l’instant, ils ont un visa de visiteur qui arrive à échéance à la fin du mois d’aout.

Ils ont fait une demande de prolongation de ce visa, mais s’ils n’obtiennent aucune réponse, ils seront obligés de quitter le Canada.

La dernière demande qu’ils ont fait, c’était pour un permis d’études fédérales. Il a été refusé car selon le gouvernement, ils auraient du le faire depuis leur pays d’origine, la France.

«Ils fuient leur pays pour aller chercher quelque chose ailleurs. Peu importe où, c’est dans le premier pays d’accueil. Nous, c’est une volonté de notre part de venir ici. (...) On ne demande pas à être pris en charge», explique Pascal Bourdot.

Le couple a acheté une maison ancestrale de Sainte-Flore, avec comme but de la rénover et revitaliser le village. Mais pour mener à terme tous ces projets, ils vont avoir besoin d’une prolongation de leur visa. Toute la communauté de Sainte-Fleur les soutient et une pétition a été commencé pour interpeller le gouvernement.