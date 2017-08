«Footloose» sera jouée à Paris

La comédie musicale «Footloose», qui a été présentée tout l’été à Juste pour rire, revivra à Paris dans une adaptation signée Serge Postigo. «Ça envoie le message que nous pouvons faire résonner nos succès ailleurs», dit le metteur en scène.

Quelques jours après avoir donné la dernière représentation de «Footloose» au Théâtre St-Denis, l’équipe de Juste pour rire a annoncé hier que le spectacle sera présenté dès février 2018 aux Folies Bergères de Paris.

Ce sont au moins 30 représentations qui sont prévues dans ce mythique théâtre français. «C’est une salle prestigieuse qui a un format parfait d’environ 1600 places, dit Serge Postigo. Elle a un grand historique de comédies musicales.»

C’est Juste pour rire qui produira l’adaptation française du spectacle, qui devrait comprendre la grande majorité des artistes québécois qui sont montés sur les planches du St-Denis cet été.

«Le projet a été offert à tout le monde, dit Serge Postigo. Nous ne savons pas encore s’il y en a qui ne pourront pas venir.»

Dans les prochaines semaines, le metteur en scène s’affairera à adapter le texte pour le public français. «Je dois l’adapter en français normatif, dit-il. À vue de nez, je dirais qu’il ya à peu près 40 % du texte à adapter.»

Magique

Pour Serge Postigo, cette nouvelle aventure parisienne lance un message à la communauté artistique et au public québécois.

«Ça démontre qu’on peut miser sur un succès ici pour le faire résonner ailleurs. [...] C’est beau de créer des choses dont on est fiers. Mais encore faut-il les faire vivre, les diffuser.»

La série de spectacles de «Footloose» à Montréal, qui s’est terminée samedi dernier, a été «magique et extraordinaire», selon Serge Postigo.

«Il y a plus de 62700 personnes qui sont venues voir le spectacle entre le 15 juin et le 5 août. La réaction, tous les soirs, était magique. Pour toute l’équipe, ç’a été une expérience professionnelle et humaine assez marquante.»