Il y a 25 ans, Guns N’ Roses provoquait une émeute à Montréal

Le public montréalais gardera éternellement en mémoire cette fin de soirée boiteuse où AXL Rose a décidé de couper court au spectacle de Guns N’ Roses après 40 minutes sur scène.

Cette soirée marquera au fer rouge la relation entre Guns N’ Roses et le public québécois.

Rappelons les faits. Le 8 août 1992, la tournée «Metallica/Guns N’ Roses Stadium Tour» s’arrête à Montréal. Environ 55 000 «métalleux» convergent au stade olympique pour entendre les deux méga-groupes.

En ces temps difficiles pour les Expos de Montréal, réunir 55 000 personnes au stade était un événement en soi.

La tournée s’est arrêtée dans 25 villes nord-américaines, mais c’est à Montréal qu’elle laissera une trace indélébile dans l’histoire.

La soirée s’avérait pourtant des plus prometteuses. En plus des deux têtes d’affiche, les spectateurs ont eu droit à une prestation de Faith no more pour réchauffer le stade.

(AXL Rose avait demandé à Nirvana de jouer en première partie pour cette tournée. Selon ce que confiait Dave Grohl aux «Inrocks», Kurt Cobain a toujours refusé malgré les nombreux coups de fil d’AXL, le leader de Nirvana qualifiant de «sexistes» plusieurs pièces du répertoire de Guns.)

Quand Metallica débarque sur scène, la foule est en liesse. Comme c’est toujours le cas 25 ans plus tard en fait.

Soudain, coup de théâtre, une pièce de l’équipement pyrotechnique atteint le chanteur-guitariste James Hetfield au passage pendant l’exécution de «Fade to black».

Une brûlure au deuxième et une autre au troisième degré forcent le musicien à se rendre à l’hôpital. A-t-on vraiment besoin de préciser que la prestation du groupe a pris fin inopinément?

Le public s’attendait ainsi à voir Guns N’ Roses fouler plus tôt la scène du stade.

Le groupe s’est finalement présenté sur scène avec plus de deux heures 10 minutes de retard. Ça fait long longtemps pour entendre «Sweet Child O’ Mine»...

Comme si ce n’est pas assez pour faire enrager les fans, AXL Rose décide de quitter la scène après 40 minutes de prestation (certains plus optimistes disent 50 minutes). Mais pourquoi donc?