«J’ai rarement vu un succès comme ça!» - Jean Pilote

Jean Pilote et son partenaire Gestev ont gagné le gros lot en attirant la comédie musicale «Saturday Night Fever» au Capitole de Québec. Quand le rideau tombera sur la 57e et dernière représentation du spectacle, le 8 septembre, plus de 50 000 personnes auront vu Nico Archambault et sa femme Wynn Holmes faire revivre la belle époque du disco.

«J’ai rarement vu un succès comme ça! On envoie des courriels aux gens qui viennent au show et les commentaires sont unanimes. Je n’ai pas eu un mauvais commentaire de l’été. C’est 100 % positif», se réjouit Jean Pilote.

Présenté d’abord à Paris au printemps, «Saturday Night Fever» a été remodelé à la sauce québécoise pour être présenté dans la capitale cet été.

L’engouement du public incite d’ailleurs les promoteurs à annoncer une deuxième série de supplémentaires, les 6, 7 et 8 septembre, ce qui portera à 57 le nombre de représentations. Le taux d’occupation se situe à près de 93 %, affirme Jean Pilote.

Ce dernier aurait même pu ajouter quelques soirées de plus, mais le Capitole, déjà réservé pour un mariage durant la fin de semaine du 9 septembre et le spectacle hommage à Queen, du 14 au 16 septembre, n’était plus disponible.

«Pour un spectacle qu’on a mis sur pied à la dernière minute, et compte tenu qu’on avait ¨Mary Poppins¨ à Québec et ¨Footloose¨ à Montréal, c’est probablement le plus gros succès de l’été au Québec», croit-il.

Retour en 2018?

Est-ce assez pour ramener «Saturday Night Fever au Capitole» l’été prochain? Jean Pilote, qui a présenté «Elvis Story» et «Elvis Experience» pendant de nombreux étés, joue de prudence quand on le questionne à propos des plans à long terme pour cette production dont une partie de la distribution provient de France.

«Ça va dépendre de l’agenda des Français et aussi des disponibilités de Nico», répond-il sans se mouiller davantage.

Nico Archambault doit notamment retourner bientôt en France pour rejoindre le jury de la huitième saison de l’émission «Danse avec les stars», sur TF1.

Travaux à venir

Pour le moment, donc, on ne sait pas encore quel spectacle s’installera au Capitole à l’été 2018 et marquera la réouverture du bâtiment.

Le Capitole, rappelons-le, sera fermé du 8 janvier prochain jusqu’au début du mois de juin pour permettre la réalisation d’importants travaux de rénovation dont le coût est estimé à 35 millions de dollars. Une première portion des travaux changera le visage du restaurant Il Teatro et remettra à neuf le revêtement extérieur de l’édifice.

Avant la fermeture, le Capitole recevra notamment Gregory Charles pour une série de 12 représentations de son spectacle interactif, du 12 au 31 décembre.