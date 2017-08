«Je n’avais pas une cenne dans mon compte de banque avant»

L’heureux gagnant du gros lot de 10 M$ remporté au Lotto Max, a été présenté aux médias, mardi matin.

L’homme de la Montérégie a mis plus de deux semaines avant de réclamer son lot. Il ne s’était jamais douté qu’il avait remporté l’importante somme d’argent.

C’est en navigant sur Facebook qu’il a commencé à penser qu’il était plus riche qu’il ne le croyait.

«Quand j’ai vu qu’il y avait un gagnant qui ne s’était pas manifesté, j’ai vérifié sur le site internet de Loto-Québec», a raconté M. Beaudry à Yves Corbeil.

Sa conjointe était à ses côtés lorsque tout cela s’est passé.

«C’était un samedi matin, j’étais sur le divan on venait tout juste de se lever. Je regardais la télévision, mon conjoint était dans la cuisine. Je ne savais pas ce qu’il faisait. Là il me dit ''Nancy Nancy Nancy, vient ici!'' Ensuite il me dit ''Tchek ça tchek ça... Est-ce qu’on a tous les numéros?''.

Au départ, Nancy Calixte a pensé qu’ils avaient gagné 10 000$, mais il s’agissait plutôt de 10 M$.

Le couple s’est rapidement dépêché et s’est rendu au dépanneur pour faire valider le billet, et avoir une confirmation du montant remporté.

Lorsque la commis a passé le billet dans la valideuse, le montant de 10 M$ est bel et bien apparu sur l’écran.

«La commis nous a regardé et nous a dit ''je n’ai jamais vu ça''. Et moi, j’ai répondu ''nous aussi on n’a jamais vu ça!'', a raconté en riant Mme Calixte. La première chose que mon mari a dit à la commis après c’est ''redonne-moi mon billet''. »

De retour à la maison, c’est leur enfant qui leur a rappelé que le billet devrait être signé. C’est ce qu’a fait immédiatement David Beaudry.

Le gagnant prend habituellement des billets de groupe, mais il n’y en avait plus de disponibles. Il a donc acheté, à contrecœur, un billet seul avec une mise éclair.

«Ce matin avant de venir ici, je n’avais pas une cenne dans mon compte de banque. On n’a pas de projet immédiat, mais peut-être un petit voyage pour calmer le tout. Je n’ai même pas mon passeport», a expliqué M. Beaudry.

Sa conjointe elle a toujours rêvé d’un voyage en Jamaïque, destination qui était auparavant trop onéreuse pour le couple.

M. Beaudry n’a jamais ressenti qu’il allait gagner un jour. «Une chose est sûre, si tu ne prends pas de billet, tu ne gagnes pas», a conclu le nouveau millionnaire.