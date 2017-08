La Coupe Rogers trie ses déchets

Les organisateurs du tournoi de tennis du Canada qui se déroule au parc Jarry à Montréal tenteront de détourner 90 % de ses déchets des dépotoirs pour une cinquième année consécutive.

Plus d’une trentaine de bénévoles et d’employés s’activent à sensibiliser les spectateurs à la gestion de leurs déchets ainsi qu’à assurer un triage efficace des sacs issus des 300 bacs du Stade Uniprix où se tient la Coupe Rogers jusqu’au 13 août prochain.

Depuis 10 ans, Tennis Canada, qui organise l’événement, opère son Plan Vert afin de limiter l’empreinte écologique de ses centaines de milliers de spectateurs, bénévoles, employés et participants.

Parmi les différents objectifs de ce plan, la vision «zéro déchet» est très importante. «Ce sont près de 70 000 tonnes de déchets de toutes sortes qu’on amasse pendant les 10 jours de tournoi», a expliqué Blandine Betton, coordonnatrice en développement durable chez Tennis Canada, en soulignant que 90 % des déchets sont détournés des sites d’enfouissement.

En moyenne plus de 60 conteneurs extérieurs de gros volumes sont évacués du site pour les 10 jours de tournoi. De ce nombre, seulement un et demi contient des déchets allant au dépotoir. En 2015, uniquement 9 % des déchets ont été enfouis alors que 51 % et 35 % étaient respectivement recyclés et compostés.

Pour parvenir à réduire ainsi la quantité de déchets, Tennis Canada s’assure que presque tout sur le site puisse être composté ou recyclé. «À plusieurs endroits sur le site, nous avons seulement des bacs de recyclage et de compost. Nous n’avons pratiquement plus de poubelle à déchet», a ajouté Mme Betton.

Sensibiliser les spectateurs

Si le travail en arrière-scène de récupération des déchets est presque impeccable, il reste beaucoup de travail à faire avec les spectateurs. «On voit vraiment un changement chez les spectateurs selon le moment de la journée, a ajouté Blandine Betton. Dans l’après-midi ils prennent leur temps et trient leurs déchets, mais après le dernier match, on doit être plus présent, car les gens ont hâte de rentrer chez eux.»

Avec quelque 200 000 spectateurs, le défi de la coupe Rogers est d’inciter les participants à conserver de bonnes habitudes même dans un lieu public.

«Tout le monde recycle à la maison et plusieurs ont du compost. Il faut seulement les sensibiliser à le faire ici aussi», a affirmé Dany Michaud, PDG de Recyc-Québec, en soulignant que l’escouade Recyc-Québec est là pour cette raison.

«Si c’est compliqué, les gens ne font pas le bon geste, et c’est ce qu’on remarque dans le Stade, tout est facile», a ajouté M. Michaud dont l’organisation est partenaire du Plan Vert de Tennis Canada depuis deux ans.

Avec son Plan Vert, la Coupe Rogers est l’un des événements les plus écoresponsables du Canada.