La crise des opiacés «menace tout le monde»

Le président américain Donald Trump a appelé mardi à la mobilisation face à la crise des opiacés, ces antalgiques puissants et addictifs qui provoquent une hécatombe aux États-Unis, soulignant qu'elle menaçait «tout le monde».

«C'est un immense problème dans notre pays», a déclaré le président américain depuis son golf de Bedminster (New Jersey), situé à 70 km à l'ouest de New York, où il passe deux semaines de vacances.

«Personne n'est à l'abri de cette épidémie qui menace tout le monde, jeunes et vieux, riches et pauvres, communautés rurales et urbaines», a-t-il ajouté.

Un nombre croissant d'Américains deviennent dépendants à de puissants médicaments antidouleurs délivrés sur ordonnance avant, parfois, de se tourner vers l'héroïne, souvent mélangée à des substances de synthèse.

Les analgésiques opioïdes et l'héroïne ont contribué à quelque 60 000 décès par overdose aux États-Unis en 2016, soit une augmentation de 19% par rapport à l'année précédente, selon une estimation compilée par le New York Times.

Le secretaire américain de la Justice Jeff Sessions a annoncé début août que les procureurs américains allaient désormais cibler particulièrement les médecins et pharmaciens pour lutter contre cette épidémie galopante.