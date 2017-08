La Résidence Boisé Fleuri victime d'une campagne de salissage?

Le propriétaire de la Résidence Boisé Fleuri à Trois-Rivières se dit victime d'une campagne de salissage. Trois anciennes employées accusent l'établissement pour aînés d'humilier et de maltraiter les résidents.

«On ne veut pas le faire fermer! On ne veut pas lui nuire et ce n'est pas une vengeance! On veut seulement que les choses changent», a expliqué Anne Fecteau, une ancienne employée.

«Je finissais de travailler à 9 h le matin et je pleurais en pensant aux résidents qui faisaient tellement pitié, puis je ne pouvais rien faire. J'étais impuissante. Moi je l'aurai rentré à l'hôpital d'urgence, mais ce n'est pas moi qui décide», a affirmé l'autre ancienne employée, Lorraine Lacerte.

Le propriétaire, Sylvain Dubeau, a nié catégoriquement ces allégations. Il leur a envoyé une deuxième mise en demeure pour qu’elles cessent de tenir des propos qu'il considère diffamatoires. Une première avait été déposée en 2016 après qu'elles aient critiqué la résidence sur les réseaux sociaux.

«C'est une campagne de salissage! On a la résidence depuis seulement deux ans. On adore nos résidents et toutes les familles nous aiment aussi», a expliqué le propriétaire, Sylvain Dubeau.

«J'ai travaillé de soir, de nuit et de jour, puis pour avoir fait tous les quarts de travail, je peux vous dire que c'est totalement faux», a souligné Chloé Gilbert, une employée à la résidence.

Les autorités de la santé répondent

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec indique que toutes les plaintes sont confidentielles, mais que la résidence a été certifiée selon les normes officielles en février 2017.

«Le commissaire aux plaintes est venu et ils ont tout vérifié! Tout est en règle», a ajouté le propriétaire.

Les familles des bénéficiaires actuels sont choquées par les allégations. Elles considèrent que les soins sont excellents.

«C'est un tissu de mensonges. Je peux vous dire que ma mère est très bien. Si c'était vrai tout ce qu'elles disent, ça ferait longtemps que ma mère ne serait plus ici», a indiqué la fille d'une bénéficiaire, Nicole Roberge.

Sylvain Dubeau a fait appel à un avocat. Il se dit prêt à porter plainte et à amener la cause devant les tribunaux.