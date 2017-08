La station Chevrier n’est toujours pas confirmée à Brossard

À quelques mois de la première pelletée de terre du Réseau électrique métropolitain (REM), la réalisation d’une de ses stations de la Rive-Sud est encore incertaine.

La Ville de Brossard et la filiale de la Caisse de dépôt et placement (CDPQ-Infra) ne s'entendent toujours pas sur l'implantation de l'éventuelle station Chevrier, qui serait située sur l’actuel site du stationnement incitatif du même nom.

Sur la carte du réseau, la station est toujours affichée comme «potentielle», malgré plus d’un an de négociation entre le promoteur et la Ville de Brossard.

«La Ville de Brossard a à réfléchir à la vocation qu’elle veut donner au secteur lorsqu’on va déplacer le terminus d’autobus et le stationnement incitatif. [...] Ce sont de grands terrains avec une vocation à définir», a expliqué à l’Agence QMI le porte-parole de CDPQ-Infra, Jean-Vincent Lacroix.

Le promoteur veut ainsi éviter de construire une station qui serait sous-utilisée, parce qu’implantée sur un terrain vague.

«Il faut de bonnes raisons pour justifier la construction d’une station à quelque 30 secondes d’une autre. [...] Il faut que la station puisse répondre à un besoin», a ajouté M. Lacroix.

Or, Brossard n’a toujours pas convaincu CDPQ-Infra d’un plan qui puisse justifier l’implantation de cette station.

Brossard confiante

De son côté, la Ville de Brossard a bon espoir de voir le projet se concrétiser.

«Nous travaillons étroitement, depuis plus d’un an déjà, avec CDPQ Infra dans la réalisation du Réseau électrique métropolitain (REM) et pour en assurer la meilleure intégration possible à l’aménagement de notre territoire», a expliqué le maire Paul Leduc, à l’Agence QMI.

«Nous nous sommes toujours exprimés en faveur de la réalisation de la station Chevrier dès la première phase du projet et c’est encore notre souhait aujourd’hui», a-t-il ajouté.

CDPQ-Infra n’a pas voulu préciser jusqu’à quand Brossard avait pour présenter son projet.

Estimé à 6 milliards $, le REM doit comporter à terme 27, possiblement 28, stations sur un réseau de 67 kilomètres. La première pelletée de terre doit avoir lieu cet automne.