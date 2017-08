Le cyclorama de Jérusalem a une valeur patrimoniale inestimable

Le cyclorama de Jérusalem, le plus grand panorama d’Amérique, a une valeur patrimoniale inestimable selon l'ancien directeur général du Musée National des Beaux Arts du Québec, John Porter.

«C'est extraordinaire», s'est-il exclamé lors de la visite de l'œuvre datant du 19e siècle. Une première pour celui qui a dirigé le MNBAQ pendant 15 ans. «Avoir une œuvre comme ça, aussi bien conservée, alors que c'est la seule au Canada? Aucun doute qu'il y a une grande valeur patrimoniale ici, nationale, voire même internationale», a-t-il ajouté.

De son aveu, il faudrait cependant revamper l'extérieur, notamment en lui donnant un style semblable à ce qu'il était au départ, beaucoup plus sobre. Un partenariat avec un musée serait aussi souhaitable.

Des experts du ministère se prononcent

Le ministère de la Culture a dépêché des experts lundi afin d'analyser le caractère patrimonial de la peinture. Une opération qui doit se faire rapidement, pour ne pas bloquer une éventuelle vente aux enchères si la valeur patrimoniale n'était pas au rendez-vous.

Pas question toutefois d'acheter le cyclorama de Jérusalem.

«L'idée c'est de la conserver ici, Québec. Pas de l'acquérir», a spécifié le ministre de la Culture Luc Fortin, mardi, en marge d'une conférence de presse sur la préservation du patrimoine religieux.

Les résultats des experts du ministère devraient être connus dans les prochains jours.

«Le Cyclorama de Jérusalem est le plus grand panorama d’Amérique. En exposition à Sainte-Anne-de-Beaupré depuis 1895, cette oeuvre gigantesque exécutée à Munich de 1878 à 1882, mesure 14 mètres de haut (45 pieds) et 110 mètres de circonférence (360 pieds), c’est-à- dire une illusion extraordinaire de 1540 mètres carrés donnant aux spectateurs l’impression d’être eux-mêmes à Jérusalem et de revivre le crucifiement. De la galerie d’observation, vous pouvez contempler toute la ville et plus de 80 kilomètres de la campagne environnante aux quatre points cardinaux. Unique, étonnant et exceptionnel, ce voyage visuel dans les temps bibliques au coeur de la terre sainte vous fascinera», peut-on lire sur le site officiel du Cyclorama.