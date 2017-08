Sauvage agression dans le Village gai après une marche transgenre

À quelques jours des célébrations de la Fierté gaie, deux hommes ont été sauvagement attaqués dans le Village gai de Montréal, en plein après-midi, dimanche.

Les deux hommes, Stéphane Jacques et Wael Walid Maarieh sortaient d’un café vers 15h lorsqu’ils ont été apostrophés.

Un individu s’est approché d’eux, et s’est mis à les suivre de très près.

TVA Nouvelles

Les deux hommes lui ont demandé de les laisser tranquilles. L’individu est toutefois devenu très violent. Il a menacé Stéphane Jacques et son ami, et a saisi un panneau réclame, qu’il a lancé. Il a ensuite foncé sur l’un d’eux.

L’agresseur a tenté de prendre la fuite, mais a été rattrapé par Stéphane Jacques, qui aidé d’une touriste, a pu maîtriser l’individu qui tenait des propos homophobes.

«Bizarrement, ça s’est déroulé juste après la marche des transgenres, ça s’est déroulé quelques secondes après. Puis quand il s’est mis à crier ‘’faggots’’ et d’autres termes. C’était nous qu’il visait», croit Stéphane Jacques.

«C’est le Village, on a déjà eu un ''bed and breakfast'' ici avant, je ne me suis jamais senti ''unsafe'' ici, mais depuis dimanche, oui», a indiqué de son côté M. Maarieh.

L’assaillant, Aimen Rechrech, 23 ans a été accusé de voies de fait causant des lésions, et de voies de fait, au palais de justice de Montréal lundi. Il a des antécédents en matière d’agression.

- D'après les informations de Mathieu Belhumeur