Un criminel réclame 220 000 $ au fédéral

Un dangereux prisonnier réclame 220 000 $ au Service correctionnel du Canada pour s’être fait gazer et ébouillanter au pénitencier où sont enfermés les pires criminels du pays, le «super-maximum» de Sainte-Anne-des-Plaines.

Brennan Wayne Guigue prétend avoir été «intentionnellement et malicieusement» brûlé au poivre de Cayenne, puis à l’eau bouillante, par des agents correctionnels de l’Unité spéciale de détention (USD), où il était incarcéré pour des crimes avec violence, le 22 juillet 2014, selon la poursuite qui vient d’être déposée au palais de justice de Montréal.

Ce jour-là, le Torontois de 47 ans aurait refusé de nettoyer du «crachat séché» dans la fenêtre de sa cellule, prétextant que ce n’était pas sa salive. L’agente qui lui avait adressé cette requête l’aurait alors privé de repas.

Protester

Guigue a voulu «protester de façon pacifique», soumettent ses avocats à la Cour supérieure. Il s’est complètement déshabillé, avant d’offrir ses vêtements à l’agente.

Une équipe d’au moins cinq agents correctionnels portant des masques à gaz seraient ensuite arrivés et lui auraient ordonné de se rhabiller. Guigue a refusé tout en se couchant sur le ventre, les mains dans le dos, avant de se faire menotter.

On l’aurait alors escorté dans une douche. Guigue a de nouveau refusé d’obtempérer à un ordre quand un agent l’a sommé d’enfiler des sous-vêtements.

«On gaze!», aurait alors crié le superviseur. De fortes émanations de poivre de Cayenne ont envahi la pièce renfermant la douche, aveuglant le détenu et le faisant tousser.

Puis, il allègue qu’un agent lui a vaporisé du gaz poivre «des pieds à la tête».

Les gardiens l’auraient escorté vers une autre douche pour le décontaminer. Mais l’eau qui sortait «à haute pression» était «bouillante» et le faisait souffrir, d’après la poursuite. Les gardiens auraient ignoré ses plaintes et se seraient «moqués de lui».

Guigue allègue qu’il «n’a eu d’autre choix» que de finir de se nettoyer «avec l’eau d’une toilette», pendant qu’il «hurlait» et que «la peau de son corps entier lui brûlait».

Arrêté à nouveau

On l’a transféré au pénitencier de Donnacona, près de Québec, où il serait resté isolé au «trou» durant plus d’un mois.

Un an plus tard, à Toronto, il aurait profité de sa remise en liberté pour agresser sexuellement une femme en la menaçant avec un revolver, en plus de commettre un vol à main armée dans un restaurant. Dans son avis de recherche, la police le disait «armé, violent et dangereux». C’est finalement à Montréal qu’il a été capturé.

Guigue est toujours détenu dans une prison en Ontario. Quant au service correctionnel, il a fait savoir qu’il contestera ces allégations en cour.