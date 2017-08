Un film patriotique bat tous les records en Chine

Un héros chinois qui vole au secours d'Africains victimes d'affreux Occidentaux: un film patriotique bat tous les records du box-office chinois, au moment où le régime communiste célèbre le 90e anniversaire de son armée.

«Celui qui offense la Chine sera poursuivi aussi loin qu'il le faut», promet le slogan de «Zhan Lang 2» («Wolf Warrior 2»), vu par des millions de spectateurs.

Moins de deux semaines après sa sortie, le film a récolté plus de 3,4 milliards de yuans (plus de 500 millions $ US), battant le record national de recettes, selon le site spécialisé Maoyan.

Le précédent record était détenu par «The Mermaid», une comédie écologique sino-hongkongaise qui avait généré l'an dernier 3,39 milliards de recettes sur la même durée.

Bourré d'effets spéciaux, de cascades et d'explosions à la sauce hollywoodienne, «Zhan Lang 2» narre les aventures d'un ancien des forces spéciales chinoises qui se retrouve dans une zone de guerre en Afrique, où il secourt des compatriotes ainsi que des populations locales menacées par des rebelles et des mercenaires occidentaux.

Les médias d'État ont salué le succès du film, le très nationaliste «Global Times» le qualifiant de «phénomène».

«Il est une énorme source d'inspiration pour le public, à tel point que beaucoup de spectateurs affirment sur les réseaux sociaux qu'ils veulent servir sous les drapeaux», affirme le quotidien de langue anglaise.

La sortie du film, financé par des capitaux privés, a coïncidé avec le 90e anniversaire de la fondation de l'Armée rouge, marqué par un défilé militaire tout à la gloire du président Xi Jinping.

Depuis le 1er juillet, les cinémas chinois ont reçu l'ordre de diffuser avant les films de brèves annonces politiques faisant l'éloge des «valeurs socialistes» et du «rêve chinois» cher au coeur du président Xi.