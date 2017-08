Une amitié née après un interrogatoire de police

La relation amicale entre Chad Stilman et Byron Cowan est particulièrement enrichissante et pourrait servir d'exemple. Le premier est policier à Racine au Wisconsin et le deuxième est un criminel.

Lors d’un interrogatoire l’été dernier, une connexion s’est produite et depuis les deux hommes sont inséparables.

Arrêté pour avoir proféré des menaces à des blancs sur Facebook à la suite de la fusillade de Dallas, Cowan dit qu’il voulait attirer l’attention sans blesser personne. «Je voulais du changement. J’étais à fleur de peau, mais j’ai réalisé que tu ne pouvais intimider des intimidateurs», raconte-t-il dans une entrevue à CNN.

Lorsque le détective Stillman est entré dans la salle d’interrogatoire, il savait ce qu’il devait faire.

«Je l’ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit que je ne pouvais me mettre dans la peau d’un noir en Amérique et il m’a dit qu’il était incapable de se mettre dans mes souliers de policier», se souvient Stillman.

Rappelons que les États-Unis ont vécu beaucoup de tensions raciales au cours de l’été 2016.

«Il a dit qu’il aimerait prier avec moi. Nous avons prié et nous avons eu les larmes aux yeux. C’était une nouvelle expérience», rappelle Cowan.

Les deux amis pratiquent beaucoup d’activités, dont l’étude de textes bibliques. Stillman et Cowan espèrent que cette amitié pourra servir d’exemple entre la communauté policière et le public.