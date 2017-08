Valeant réduit sa perte

La compagnie pharmaceutique Valeant, basée à Laval, a réduit considérablement sa perte au second trimestre de l’exercice 2017 par rapport à la même époque l’an dernier.

Pour la période de trois mois terminée le 30 juin dernier, elle a rapporté mardi une perte de 38 millions $ US (0,11 $ par action) au deuxième trimestre comparativement à la perte de plus de 300 millions $ US (0,88 $ par action) enregistrée à la même période l’an dernier.

Sur la même période, les revenus ont reculé de 187 millions $ US, soit 8 %. Ils ont atteint 2,23 milliards $ US, par rapport à 2,42 milliards $, l’an dernier. Cette baisse est due aux volumes et au prix moins élevés aux États-Unis, ainsi qu’à l’abandon ou la vente de certains produits, notamment le CeraVe, vendu à l’Oréal.

Le président et chef de la direction de Valeant a déclaré que Bausch + Lomb et Salix ont fortement contribué aux revenus de l’entreprise.

«Les investissements que nous faisons dans notre cœur de métier donnent des résultats», a déclaré Joseph C. Papa par communiqué. Il a précisé que la direction continuait à réduire la dette de la compagnie et à régler des poursuites judiciaires intentées contre elle.

L’entreprise qui est dans la tourmente depuis plusieurs mois a annoncé avoir réduit sa dette de plus de 4,8 milliards $ depuis la fin du premier trimestre de 2016.