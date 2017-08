200 M$ investis à Owl's Head

L'homme d'affaires Gilles Bélanger compte acquérir la station de ski Owl's Head et y effectuer des travaux évalués à plus de 200 millions $.

Le nouvel investisseur a de grandes visées pour ce lieu emblématique de Potton, dans les Cantons-de-l'Est, comme le remplacement de remonte-pentes, l’ajout de nouvelles pistes de ski et la restauration du chalet de ski.

La part du lion de la somme servira au développement immobilier. Environ 190 millions $ sont prévus pour l’ajout d’unités d'hébergement et de chambres d'hôtel puisque, pour le moment, l'offre est quasiment inexistante. «Lorsque nous organisons des événements, les gens doivent venir avec leurs roulottes ou leurs tentes puisque nous n'avons pas assez de place pour recevoir tout ce monde», a expliqué Louis-Pierre Veillon, maire de Potton.

La municipalité qui compte près de 1 800 âmes accueille à bras grands ouverts les investissements. Certains édifices ont grandement besoin d'être revampés, alors que d'autres commerces n'attendent qu'à être agrandis. D'ailleurs, le nouvel investisseur compte dynamiser le centre-ville, en bonifiant l'offre commerciale.

Au total, ce sont 150 emplois qui pourraient être créés dans cette communauté.

Un joyau négligé

En 2013, les gestionnaires de Owl's Head avaient lancé un véritable cri du coeur, en raison de difficultés financières.

Alors que les regards se tournent régulièrement vers le mont Orford, peu de gens savent qu’Owl's Head fait partie des joyaux de l'Estrie.

«C'est le mont Owl's Head qui apparaît sur tous les dépliants de Tourisme Cantons-de-l'Est, et ce, depuis plus de 10 ans. Bien qu'il soit laissé à lui-même depuis quelques années déjà, c'est sans contredit l'un des plus beaux endroits de la région. Et c'est une excellente nouvelle de savoir que quelqu'un est intéressé à le mettre en valeur», s’est réjoui Danie Béliveau, porte-parole pour Tourisme Cantons-de-l'Est.