Bernard Adamus annule ses spectacles prévus cet automne

Bernard Adamus se voit forcer d’annuler ses spectacles prévus cet automne pour éviter l’épuisement.

Le «chansonneur» en a fait l’annonce sur sa page Facebook, mercredi, tout en rassurant ses fans qu’il compte bien revoir «bientôt».

«Le temps, ce vieux forçat, est venu subitement s'abattre sur moi, presque d'un coup. Je me suis réveillé presque 1000 shows plus tard et une voix en moi me disait un message ben clair: "Bob y est temps que tu te fermes la trappe pour un temps pis vite à part de t'ça", vite avant de tout brûler, vite avant de perdre le principal, vite avant de plus en avoir le goût... et plusieurs autres "vites" mais je vous épargne les litanies et la plaignardise. Je suis simplement extrêmement fatigué et pas mal à bout», a-t-il écrit.

L’auteur-compositeur-interprète annule donc les 30 spectacles automnaux de sa tournée «En threesome, svp!», une décision qu’il ne trouve «pas facile».

«J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur et que vous serez compréhensives et compréhensifs à mon égard», formule-t-il à la fin de sa publication.

Bernard Adamus doit tout de même offrir les quelques prestations qui sont prévues d’ici la fin de l’été.

Il compte trois albums à son actif, Brun, No2 et son plus récent, Sorel Soviet So What.