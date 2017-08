De l’aide inespérée pour un garçon atteint d’un grave syndrome

Le mois dernier, la maman du petit Caleb Minier, un jeune garçon de 19 mois, atteint d'un syndrome encore inconnu à ce jour avait lancé un cri du cœur sur les ondes de TVA.

Le reportage de TVA Nouvelles a permis à l'entourage de Caleb d'atteindre son objectif d'amasser 5000 $ via un site GoFundme.

Une nouvelle qui a fait chaud au cœur de Valérie Lessard, la maman, qui est présentement à l'hôpital pour les traitements de son fils.

L'amie de la famille qui a démarré la campagne de sociofinancement est satisfaite, mais encourage encore les dons puisque le père de Caleb devra à nouveau cesser de travailler pendant plus de deux semaines pour les nouveaux traitements. La mère de Caleb avait elle aussi dû cesser de travailler.

Si l'argent amassé est suffisant, les parents de Caleb prévoient faire l'acquisition d'un concentrateur pour éviter de devoir traîner des bonbonnes d'oxygène. Des implants auditifs Bluetooth sont également dans les projets de la famille pour rendre la vie du petit garçon plus agréable.

Le mauvais sort s'acharne sur la famille Lessard-Minier et le petit Caleb. Il est atteint de problèmes aux pancréas, aux poumons en plus de souffrir de surdité sévère. Il doit porter des lunettes depuis qu'il est tout petit et souffre également d'une malformation à la tête.

Depuis notre passage chez lui, l'état de santé de Caleb ne s'est pas amélioré. Il devra maintenant être gavé par stomie pour empêcher ses poumons de se détruire encore plus. Son état est considéré comme stable, mais rien n'est certain dans son cas.

Des amis et des résidents de Saint-Félix-d'Otis organiseront un bingo Épicure vendredi pour aider la famille.

Tous les profits seront remis aux parents afin d'aider à compenser pour tous les frais directs ou indirects occasionnés par les traitements de Caleb.

Pour aider Caleb et sa famille: https://www.gofundme.com/tous-pour-caleb