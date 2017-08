Des défis pour le recrutement de bénévoles

Le recrutement de bénévoles pour les différents organismes communautaires de la province peut représenter un défi. C'est le cas dans l'Est-du-Québec, particulièrement pour les jeunes adultes.

À l'Association du cancer de l'Est-du-Québec, chaque année, 2500 personnes donnent de leur temps bénévolement. La campagne porte-à-porte débute dans les prochains jours. Pas moins de 1800 bénévoles y participent. Leur recrutement est parfois un défi.

«Anciennement, c'était comme acquis qu'on faisait du bénévolat avec nos parents et tout cela. Les jeunes ont beaucoup d'intérêt, beaucoup de champs d'intérêt. Donc, c'est un peu plus difficile de les recruter», a expliqué Lise Fréchette, coordonnatrice des bénévoles à l'Association du cancer de l'Est-du-Québec (ACEQ).

Près de 60 % des bénévoles de l'organisme sont des retraités. Le taux de rétention est élevé. «Souvent, on a des bénévoles qui sont avec nous depuis 20 ans, 15 ans et 30 ans. Donc, nos bénévoles sont très fidèles», a ajouté Mme Fréchette.

Chez Moisson Rimouski-Neigette, plus de 200 bénévoles donnent de leur temps chaque année. Le bouche-à-oreille demeure le meilleur moyen de recruter.

«On fait beaucoup de contacts de bouche-à-oreille. Les bénévoles qui viennent présentement sont des agents, pour nous, de recrutement, parce que, eux, en parlent à des amis qui sont dans la même situation les font venir ici», estime Louis Vézina, directeur général de Moisson Rimouski-Neigette.

Les événements culturels ont aussi besoin de bénévoles. Au Festi Jazz international de Rimouski, on en compte une centaine chaque année. «Ce n'est pas trop compliqué de faire le recrutement parce qu'on a des bénévoles qui sont en place depuis plus 25 ans, donc ce qui fait que, souvent, ces gens-là, vont venir naturellement à nos bureaux simplement nous dire ok, quand est-ce qu'on commence cette année?» a souligné Frédéric Lagacé, directeur général, Festi Jazz international de Rimouski.

Selon l'Institut de la statistique du Québec, près du tiers des adultes québécois font du bénévolat.