Lancement de l’agrandissement de l’usine d’Olymel à Yamachiche

Le chantier de l'agrandissement de l'usine d'abattage de porcs d’Olymel, à Yamachiche, s’est ébranlé ces derniers jours.

La superficie de l’usine, qui est déjà assez imposante, est en voie d'être doublée. «On en est là. Le projet avance. On est content de voir que c'est sur les rails», a commenté Richard Vigneault, porte-parole d'Olymel, partenaire dans ce projet avec Atrahan et le Groupe Robitaille.

L'investissement de 80 millions $ a été annoncé il y a exactement un an. Or, le coût de l’agrandissement avoisinerait maintenant les 100 millions $, ont indiqué des sources à TVA Nouvelles. Olymel n’a pas voulu confirmer ce montant.

L'impact en termes de création d'emplois sera considérable. Lorsque le nouvel abattoir sera opérationnel en 2019, on y comptera 1140 employés, soient les 360 qui s'y trouvent déjà, les 430 de Lucyporc de Yamachiche qui y seront transférés et 350 nouveaux.

Atrahan deviendra l'un des abattoirs porcins parmi les plus modernes et les plus performants au Canada. On y abattra deux millions de bêtes par année.

«Ça vient consolider toute la filière porcine. Ça vient consolider un très grand nombre d'emplois», s’est réjoui le maire de Yamachiche, Michel Isabelle.