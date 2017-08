Le blogueur coupable d'une fraude de 125 000$ dit regretter

Le blogueur Pat Vaillancourt a réagi mercredi matin sur sa page Facebook à sa condamnation pour une fraude de 125 000$ à l’endroit d’un homme atteint de fibrose kystique.

Dans une vidéo publiée sur son compte suivi par quelque 70 000 personnes, il affirme ne pas se pardonner ses actions posées en 2007 alors qu’il s’est payé un camion et loué une maison pendant un an en plus d’acheter des meubles et électroménagers avec les 125 000$ que lui a donnés un homme atteint de fibrose kystique.

Selon le jugement du juge Conrad Chapdelaine, Vaillancourt a fait croire à sa victime qu’il pouvait lui procurer des pilules qui pouvaient l’aider dans sa maladie, une version que le blogueur n’entérine pas. «Je suis quelqu’un qui avait un partenaire avec qui j’ai voulu faire des choses qui n’étaient pas légales à ce moment-là. C’est moi qui a écopé de toute et lui s’en est sorti (...) Je n’ai pas tué personne ni agressé personne. J’ai fait une connerie. J’avais 25 ans, j’en ai maintenant 36», a-t-il affirmé.

Vaillancourt affirme ne pas avoir le choix d’accepter la décision du juge, même s’il dit qu’il a brisé une grande partie de sa vie. «Mes choses allaient relativement bien. J’ai perdu beaucoup. J’ai perdu ma famille et le respect des gens», clame le père de quatre enfants qui souligne ne pas avoir le choix de payer pour ses bêtises. Il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et il devra rembourser les 125 000$ soutirés à sa victime.

L’annonce de sa condamnation dans le «Journal de Montréal» de mercredi matin a beaucoup fait réagir sur les médias sociaux et le blogueur avait un message pour ses détracteurs. «Ceux qui me traitent de connard, c’est toute des tout croches. Je regrette d’avoir voulu faire de l’argent rapide avec quelqu’un qui m’a bien eu», affirme-t-il.