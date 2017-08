Le présumé fraudeur de Tinder encore recherché

Un présumé fraudeur de 19 ans, qui se fait passer pour un étudiant nouvellement arrivé au Canada, est de nouveau recherché par la police de Montréal pour non-respect des conditions de sa libération en attendant son procès.

Recherché durant plusieurs semaines par la police de Montréal, Sam Nabizadha avait été épinglé à Montréal à la mi-juillet puis relâché sous promesse de comparaître le 28 août prochain.

Dans les nombreuses conditions à respecter, il y avait notamment le respect d'un couvre-feu, l'interdiction d'être sur les réseaux sociaux et l'engagement de se rapporter aux autorités.

«Sam Nabizadha ne s'est pas présenté dans un centre opérationnel [de la police de Montréal] tel qu'exigé et ne s'est pas conformé aux conditions émises par la Cour du Québec», peut-on lire dans un communiqué publié mercredi.

Pire encore, il a récidivé avec des vols et fraudes sur de jeunes femmes en utilisant les sites de rencontre comme Badoo et Tinder.

Le stratagème pour arnaquer les jeunes femmes qu’il rencontrait était toujours le même, allègue la police. À ses victimes alléguées, Sam Nabizadha dit être âgé dans le début de la vingtaine et s’appeler Hugo Guérin, Samuel Guérin, Sam Guérin ou Valentin.

Il prétend ne pas avoir de compte bancaire et dit vouloir acheter des meubles. Il demande à ses prétendantes de déposer dans leur compte de banque un chèque du gouvernement. Mais l’enveloppe qu’il prépare pour le dépôt ne contient en réalité aucun chèque.

Les victimes présumées déposent au guichet une enveloppe vide, pour ensuite effectuer un retrait à sa demande.

Les autorités le soupçonnent d’avoir volé le portefeuille et le cellulaire de certaines de ses prétendantes.

Le jeune homme aurait fait au moins 14 victimes et leur aurait soutiré plus de 26 000 $.

Toute personne qui pourrait permettre de localiser Sam Nabizadha est invitée à communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.

Le suspect mesure 1,80 m (5’11’), pèse 185 lb (83 kg) en plus d’avoir les cheveux bruns, les yeux marron. Il porte aussi une barbe brune très courte et a des tatouages représentant des roses, une boussole, des cartes à jouer et une montre de poche sur son avant-bras droit.