«Le Québec ne doit pas devenir une passoire», dit François Legault

François Legault veut stopper la vague migratoire d’Haïtiens qui fuient les États-Unis et s’en prend aux gouvernements qui les accueillent à bras ouverts.

«Incitons-les à faire une demande en bonne et due forme comme les autres demandeurs d’asile et avertissons-les que s’ils franchissent la frontière illégalement, ils seront tôt ou tard rattrapés par les autorités et possiblement refoulés hors du pays», a écrit le chef caquiste dans une déclaration publique diffusée sur les médias sociaux.

M. Legault s’est lancé dans une tirade contre «le discours politique officiel totalement [...] totalement irresponsable» depuis quelques jours. «Les libéraux lancent un très mauvais signal aux migrants illégaux en ouvrant grands les bras, comme si le Québec pouvait accueillir «toute la misère du monde», pour paraphraser l’ancien premier ministre français Michel Rocard», a-t-il déploré.

François Legault dit ne pas être indifférent au sort des réfugiés en provenance de «pays dévastés par la guerre comme la Syrie ou par des cataclysmes naturels comme Haïti». Il fait aussi remarquer que le Canada a des obligations internationales. Le chef caquiste croit toutefois que le discours officiel «des libéraux» – il n’indique pas s’il critique Justin Trudeau ou Philippe Couillard – incite les migrants à franchir illégalement les frontières à la recherche d’un avenir meilleur.

Il dit comprendre l’empathie des politiciens au pouvoir: «nous avons juste envie de le prendre dans nos bras et de le ramener au Québec pour lui offrir un avenir digne de ce nom». Il fait cependant appel «à leur responsabilité» de ne pas «prendre des décisions sous le coup de l’émotion ou de faire des déclarations qui peuvent s’avérer néfastes au bout du compte», a-t-il écrit. «Pour tous les migrants potentiels, ce discours libéral officiel équivaut à une invitation à se ruer vers la frontière québécoise sans passer par les douanes», a-t-il affirmé.

M. Legault estime que le Québec fait face à un «afflux hors contrôle» de «migrants illégaux» et le chef caquiste a l’impression que la frontière du Québec «est devenue une véritable passoire». Il craint maintenant un «ressac» des Québécois, dont «l’attitude de générosité et de solidarités envers les réfugiés est ébranlée».