Le RTM à la recherche d’une nouvelle image

Le Réseau de transport métropolitain (RTM) est à la recherche d’une équipe pour le développement de sa nouvelle image de marque.

Au début du mois d’août, le RTM a rendu public un appel d’offres aux agences créatives afin de revoir son image de marque. Entité créée pour remplacer l’Agence métropolitaine de transport (AMT) et différents organismes de transport collectif, le RTM regroupe aujourd’hui 14 organismes de transport.

Devant cette réorganisation du transport métropolitain, «il devenait nécessaire d’entreprendre le processus en vue de la création d’une nouvelle identité de marque», a expliqué Caroline Julie Fortin, porte-parole du RTM.

En collaboration avec l’équipe interne publicité et gestion de la marque, l’agence retenue aura à développer une identité de marque propre au RTM. Entre autres, la création d’un logo et la révision de l’habillage des véhicules (trains, autobus, véhicules de sécurité, etc.) sont au menu.

Les entreprises intéressées à relever ce défi ont jusqu’au 21 août pour répondre à l’appel d’offres. Le RTM souhaite déployer progressivement la nouvelle image au début de 2018.