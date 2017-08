Peu de services en prévention du suicide en Gaspésie

La Gaspésie affiche toujours le deuxième taux de suicide le plus élevé parmi toutes les régions du Québec. Pourtant, aucun centre de prévention n'existe dans cette région.

Résultat: les personnes en crise doivent contacter un centre de prévention du suicide qui se trouve à des dizaines de kilomètres de distance, celui du Bas-Saint-Laurent ou se tourner vers des services communautaires.

Cependant, ces services communautaires sont beaucoup moins spécialisés et complets que ceux offerts par le Centre de prévention du suicide et d'intervention de crise du Bas-Saint-Laurent à Rimouski. En effet, la ligne téléphonique du centre est ouverte 24 h sur 24, 7 jours sur 7, contrairement aux CLSC, par exemple. On traite autant les personnes suicidaires que celles qui ont des pulsions meurtrières.

Mais avec la distance, le temps d’attente avant une intervention s’allonge.

Le directeur général du Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent croit qu’on peut en faire davantage pour la Gaspésie, où l’on compte environ 20 suicides par année.

«Un suicide, ça ne se fait pas nécessairement de 9h à 4h du lundi au vendredi», rappelle Louis-Marie Bédard. «C’est des gens parfois réfractaires au réseau de la santé publique, a-t-il ajouté. C’est normal. Ça prend des ressources alternatives, et surtout 24h sur 24. Nous en tant qu’experts, on vous dit qu’on peut faire plus pour la région de la Gaspésie et ce n’est pas parce qu’il ne se fait rien, c’est parce qu’on peut faire plus, on vous le garantit.»

Chaque année, plus de 1000 appels provenant de la Gaspésie sont faits au centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent. Si aucun centre n’existe en Gaspésie, c’est qu’il manque de ressources, d’après le directeur général du centre de prévention à Rimouski, selon Louis-Marie Bédard.

«Parce que la population n’a peut-être pas trouvé les moyens de se mobiliser et c’est une grande préoccupation pour tous les centres de prévention du Québec, a ajouté le directeur. Le regroupement des centres de prévention du suicide au Québec est très préoccupé aussi par le manque de ressources en Gaspésie en ce qui concerne d’avoir un centre de prévention pour la région. Il manque de ressources, donc il faudrait plus de sous, et le gouvernement ne semble pas prêt à investir».

La ligne 1 866 APPELLE a été renouvelée pour un an en Gaspésie. Le regroupement des centres de prévention du suicide craint que cette ligne directe qui mène au centre de prévention du Bas-Saint-Laurent ne soit reliée dans le futur au 811, soit la ligne d’Info Santé.