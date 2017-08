Réfection des pistes complétée à l’aéroport de Québec

Un premier avion a pu emprunter mercredi la piste principale de l’aéroport international Jean-Lesage après près de 80 jours de travaux pour lui donner une cure de rajeunissement.

Dans les faits, cela fait maintenant deux étés que le trafic aérien est légèrement perturbé par la tenue de travaux intensifs de réfection. Il y a un an, c’est l’intersection des deux pistes d’atterrissage qui avait accueilli un important chantier pendant 13 jours.

Bien que l’aéroport soit demeuré fonctionnel et ouvert aux compagnies aériennes et leurs passagers pendant ces deux périodes de travaux, la non-disponibilité de la plus longue des deux pistes a posé problème à quelques gros porteurs en raison de la plus petite distance de freinage disponible sur la piste secondaire.

C’est désormais chose du passé avec l’inauguration, mercredi après-midi, de la piste principale, ou «06-24» pour les initiés, entièrement revampée.

En plus d’une chaussée refaite, la piste est dotée d’un nouveau système de drainage de surface pour prévenir l’accumulation d’eau, les équipements d’aide à la navigation ont été remplacés et le balisage lumineux des pistes est équipé de feux à DEL.

Les travaux ont été réalisés dans le calendrier prévu. La durée de vie de la nouvelle chaussée est estimée à 20 ans.