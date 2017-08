Un couple louperivois à la conquête des Rocheuses du Colorado

Un couple louperivois participera dès le 15 août à la course Transrockies 2017, une course en sentier tenu dans les magnifiques paysages des Rocheuses du Colorado.

Olivier Gagnon et Josianne Mailloux s’entraînent quotidiennement et prennent part à de nombreux événements du genre les fins de semaine. Cette fois, ils vont s’attaquer à un parcours de 200 kilomètres à la course en haute altitude.

C’est un défi qui s’étend sur cinq jours qu’ils vont réaliser en équipe. Les deux athlètes pensent pouvoir compléter le parcours en moins de 28 heures. Ils ont pris la direction du Colorado hier soir.

«C’est comme si on partait de Rivière-du-Loup et rendu à Saint-Pascal, l’arche d’arrivée est là. Toute l’équipe a emmené notre stock, le matin on part de Saint-Pascal on s’en va par exemple à La Pocatière», essaie d'imager Josianne Mailloux.

«On n’a pas vraiment d’objectif de performance. C’est surtout de la terminer. Déjà, c’est très gros. C’est pas mal la plus longue distance qu’on va avoir faite dans notre vie. On va devoir se supporter du début à la fin, s’entraider», soutient son conjoint, Olivier Gagnon.

L'événement a lieu du 15 au 20 août.