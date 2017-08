Une adolescente heurtée à mort, l'autre lutte pour sa vie

Une adolescente est morte et une autre luttait toujours pour sa vie mercredi soir après avoir été heurtées par une voiture alors qu’elles marchaient sur l’accotement.

Le drame est survenu vers 16h30 sur l’avenue Granada à Rouyn-Noranda en Abitibi, dans une zone de 70 km/h, mais à quelques mètres seulement d’une zone de 50 km/h à l’entrée du quartier Granada.

Selon des informations recueillies sur place par des témoins qui ont demandé l’anonymat, les deux adolescentes de 16 ans marchaient sur l’accotement asphalté lorsque la voiture a dévié de sa route pour les heurter de plein fouet et les projeter dans le fossé. Une information que la Sûreté du Québec (SQ) ne voulait cependant pas commenter mercredi puisqu’il s’agit d’éléments d’enquête.

«L’alcool n’est pas en cause et la vitesse ne semble pas non plus avoir été un facteur contributif», a précisé la porte-parole de la SQ, la sergente Hélène Nepton.

Après l’impact, des témoins ont tenté des manœuvres de réanimation en attendant les services d’urgence. Au moins un témoin a dû être transporté à l’hôpital pour traiter un choc nerveux.