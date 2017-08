Une octogénaire portée disparue à Salaberry-de-Valleyfield

Les autorités sollicitent l’aide du public pour retrouver Agnès Howard, 82 ans, portée disparue mardi à Salaberry-de-Valleyfield.

La dame a été vue pour la dernière fois vers 16h30 lorsqu’elle a quitté une résidence de Salaberry-de-Valleyfield à bord d’un véhicule, et ce, en direction inconnue.

L’octogénaire se déplacerait à bord d’un véhicule de marque Ford Escort, modèle 4 portes, de couleur verte de l’année 1999.

Agnès Howard mesure 1,52 m (5 pi) et pèse 64 kg (140 lb). Elle a les yeux bleus et les cheveux gris et utilise une canne pour se déplacer.

Toute information permettant de la retrouver peut être transmise de façon confidentielle à Info-Crime Montréal à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Selon les autorités, elle portait une chemise blanche et noire à carreaux, un pantalon noir et un manteau noir au moment de sa disparition.