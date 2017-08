Vers un été des plus meurtriers

L’été 2017 s’annonce l’un des plus meurtriers sur les routes de la province, met en garde la Sûreté du Québec. Uniquement pour les vacances de la construction, le nombre de victimes a doublé par rapport à l’an dernier.

La police provinciale implore les automobilistes d’être plus prudents. La vitesse et la distraction sont responsables de la majorité des accidents mortels des deux dernières semaines.

À l’été 2016 (juin, juillet et août), 63 personnes ont perdu la vie sur le territoire de la Sûreté du Québec (SQ). Cette année, le mois d’août est à peine entamé que déjà le bilan se chiffre à 59 décès.

«L’an dernier, il y a eu 19 collisions mortelles en août. En ce moment, on en a neuf. Je suis inquiet pour le reste du mois. C’est préoccupant», a lancé le capitaine Paul Leduc, chef de service de la Direction de la sécurité routière à la SQ.

«Désastreux»

Le corps de police a rendu public hier son bilan routier « désastreux » pour les deux semaines de vacances de la construction, du 21 juillet au 6 août. Le pire depuis les six dernières années. Pas moins de 22 personnes ont perdu la vie cette année (voir tableau). C’est deux fois plus que l’an dernier, alors que la route avait fait 11 victimes.

La SQ note pourtant une amélioration dans le bilan routier en général. En 2016, en date du 6 août, on a dénombré 142 collisions mortelles. En 2017, il y en a eu 18 de moins. Mais ce sont les dernières semaines qui ont noirci le tableau. Pour ce mois de juillet, on a connu une hausse de 36 % de décès par rapport à 2016.

«On peut parler d’un été qui semble connaître une tendance vers la hausse. On veut rappeler aux gens les consignes de base de sécurité, pourtant, ils les connaissent. Mais entre le savoir et le faire, il y a malheureusement une grande différence», a indiqué le policier.

Les jeunes

La SQ peine à expliquer précisément cette hécatombe. Évidemment, le nombre de déplacements qui augmente l’été pourrait jouer un rôle.

«Il y a plus d’activités l’été. Les gens roulent sans se soucier du danger, pourtant, il y en a», a ajouté M. Leduc.

Et une fois de plus, les jeunes sont surreprésentés parmi les victimes. En effet, 9 sur 22 étaient âgés de 25 ans et moins.

«Il n’y a rien de plus difficile pour un policier que d’aller annoncer le décès d’un enfant à une famille. C’est dévastateur», a insisté le capitaine Leduc.

22 décès en 14 jours

21 juillet

Un homme de 61 ans a perdu la vie sur la route 138 à Ormstown, en Montérégie.

22 juillet

Un quinquagénaire a péri en moto après avoir subi un malaise sur la route. Il a effectué une violente sortie de route sur le boulevard Charest, à Québec.

22 juillet

Un jeune homme de 21 ans est décédé dans un véhicule conduit par son demi-frère, à Saint-Lambert-de-Lauzon.

22 juillet

Un motocycliste de 67 ans a péri sur la voie de desserte de l’autoroute Charest Est à Québec lorsqu’il s’est retrouvé coincé sous un camion.

23 juillet

L’alcool pourrait être en cause dans la sortie de route survenue sur l’autoroute 10, à la hauteur de Shefford. Un jeune homme de 26 ans y a perdu la vie.

23 juillet

Un motocycliste de 34 ans est décédé après être entré en collision avec une camionnette, à Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides.

24 juillet

Un jeune homme de 19 ans est mort dans son véhicule en feu après une sortie de route, à Gaspé.

25 juillet

Un conducteur de 20 ans est décédé à Saint-Cuthbert, dans Lanaudière.

25 juillet

Un homme de 37 ans a été éjecté de son véhicule après avoir effectué plusieurs tonneaux sur l’autoroute 20 à Cap-Saint-Ignace.

28 juillet

Un cycliste de 23 ans a succombé à ses blessures après avoir perdu le contrôle de son VTT à Sainte-Gertrude-de-Manneville, près d’Amos.

29 juillet

Une femme de 68 ans de Paspébiac est morte à Hope, en Gaspésie.

30 juillet

Un piéton a été happé mortellement à Pointe-Calumet par un chauffard pris en chasse par la police.

30 juillet

Un jeune homme de 18 ans est décédé sur la route 167 à Albanel, au Saguenay.

31 juillet

Une adolescente de 17 ans déjà étendue sur la chaussée est décédée après que deux véhicules l’ont happée.

1er août

Un motocycliste de 41 ans qui circulait seul a perdu la maîtrise de son engin à Frampton, en Beauce.

1er août

Une passagère de 77 ans a péri à Alma lorsque le véhicule dans lequel elle prenait place a été percuté par un semi-remorque, lors d’un virage à gauche.

2 août

Une octogénaire de Sainte-Madeleine, en Montérégie, est décédée après avoir été happée par un train, à un passage à niveau.

2 août

Un jeune homme de 20 ans est mort dans un choc entre son véhicule et un VUS sur la route 117 à Rivière-Rouge.

2 août

Une femme de 78 ans a perdu la vie sur la route des Ponts à Cascapédia-Saint-Jules lorsque la voiture dans laquelle elle se trouvait a été heurtée par un automobiliste qui a raté son virage.

3 août

Un jeune homme mexicain de 21 ans a péri lorsqu’un poids lourd a embouti l’arrière du véhicule dans lequel il se trouvait sur l’autoroute 30 Est à Brossard.

4 août

Un piéton de 31 ans est mort sur l’autoroute 40 à Trois-Rivières.

6 août

Une piétonne de 62 ans a été happée mortellement par un véhicule à Sainte-Thérèse-de-Gaspé.